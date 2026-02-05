Yeni Şafak
Epstein'in internetten satın aldığı eşyalar ortaya çıktı: Hep çocuk eşyası....

Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin 3 milyon sayfayı aşan yeni belge paketini yayımlamasıyla birlikte, finansçının yıllar boyunca kurduğu ilişkiler, iletişim kayıtları ve çevrimiçi izleri yeniden mercek altına alındı.

3 MİLYONDAN FAZLA BELGENİN İÇİNDE YER ALDI!

ABD yönetiminin geç de olsa kamuoyuna sunduğu bu dev arşiv; binlerce video, yüz binlerce görüntü ve kapsamlı yazışmalarla birlikte, daha önce gizli kalan pek çok ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı.

Belgeler, Epstein’in temas kurduğu etkili isimlerden finansal hareketlerine kadar geniş bir yelpazede yeni tartışmalar başlatmış durumda.

İŞTE EPSTEIN'IN İNTERNETTEN SATIN ALDIĞI EŞYALAR!

ÇOCUKLAR İÇİN OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ 

BEBEKLER İÇİN BLOK OYUNCAĞI | 8 DOLAR (Çok sayıda)

ÖĞRENME OYUNCAĞI | 15 DOLAR

ÇOCUK YETİŞTİRME KİTABI | 14 DOLAR

METAFİZİK İLE İLGİLİ KİTAP | 9 DOLAR

PARA TAŞIMA ÇANTASI

OYUNCAK | 53 DOLAR

KÜÇÜK KELEPÇE | 6 DOLAR

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN YİYECEK DÖKÜLMESİNİNİ ÖNLEYİCİ | 39 DOLAR

FAL OYUNCAĞI | 13 DOLAR

YATAK ÇERÇEVESİ | 200 DOLAR

KIZ BEBEKLER İÇİN UYKU TULUMU | 10 DOLAR (Çok sayıda)

ÇOCUK ŞAPKASI | 13 DOLAR

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENME OYUNCAĞI 3-4 YAŞ | 19 DOLAR (Çok sayıda)

KIZILÖTESİ CANLI GÖZETLEME KAMERASI | 259 DOLAR

