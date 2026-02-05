Epstein'in internetten satın aldığı eşyalar ortaya çıktı: Hep çocuk eşyası....

Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin 3 milyon sayfayı aşan yeni belge paketini yayımlamasıyla birlikte, finansçının yıllar boyunca kurduğu ilişkiler, iletişim kayıtları ve çevrimiçi izleri yeniden mercek altına alındı.
3 MİLYONDAN FAZLA BELGENİN İÇİNDE YER ALDI!
ABD yönetiminin geç de olsa kamuoyuna sunduğu bu dev arşiv; binlerce video, yüz binlerce görüntü ve kapsamlı yazışmalarla birlikte, daha önce gizli kalan pek çok ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı.
Belgeler, Epstein’in temas kurduğu etkili isimlerden finansal hareketlerine kadar geniş bir yelpazede yeni tartışmalar başlatmış durumda.
İŞTE EPSTEIN'IN İNTERNETTEN SATIN ALDIĞI EŞYALAR!
ÇOCUKLAR İÇİN OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ
BEBEKLER İÇİN BLOK OYUNCAĞI | 8 DOLAR (Çok sayıda)
ÖĞRENME OYUNCAĞI | 15 DOLAR
ÇOCUK YETİŞTİRME KİTABI | 14 DOLAR
METAFİZİK İLE İLGİLİ KİTAP | 9 DOLAR
PARA TAŞIMA ÇANTASI
OYUNCAK | 53 DOLAR
KÜÇÜK KELEPÇE | 6 DOLAR
KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN YİYECEK DÖKÜLMESİNİNİ ÖNLEYİCİ | 39 DOLAR
FAL OYUNCAĞI | 13 DOLAR
YATAK ÇERÇEVESİ | 200 DOLAR
KIZ BEBEKLER İÇİN UYKU TULUMU | 10 DOLAR (Çok sayıda)
ÇOCUK ŞAPKASI | 13 DOLAR
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENME OYUNCAĞI 3-4 YAŞ | 19 DOLAR (Çok sayıda)
KIZILÖTESİ CANLI GÖZETLEME KAMERASI | 259 DOLAR