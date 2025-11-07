Yeni Şafak
Gazze’de atık krizine karşı toprakla önlem

12:267/11/2025, Cuma
AA
Gazze'deki Bureyc Belediyesi, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındıkları çadırların çevresinde biriken çöp yığınlarından yayılan zehirli duman ve kötü kokuları azaltmak için atıkları toprakla örtüyor. Belediye yetkilileri, sınırlı imkanlara rağmen bölge halkının sağlığını korumak ve çevredeki atık krizini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

#Gazze
#Han Yunus
#Filistin
