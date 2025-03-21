Yarışmaya yaklaşık 22 bin fotoğrafla başvuru yapıldı ve 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödül aldı.





Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar arasından bu yıl Filistinli fotoğrafçı Saeed Jaras'ın "Gazze-Deyr El-Balah" başlıklı eseri "Yılın Fotoğrafı" ödülüne değer görüldü. Fotoğrafta, bir anne ve baba, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta çadırlarını hedef alan bir İsrail hava saldırısında öldürüldükten sonra çocuklarına sarılıyor.





"Tekil Haber" kategorisinde ikincilik ödülünü, "Huzur İçinde Uyu" başlıklı fotoğrafıyla Zuma Press foto muhabiri Saher Alghorra kazandı.