Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025" kazananları belirlendi. Bu yıl Filistinli fotoğrafçı Saeed Jaras'ın "Gazze-Deyr El-Balah" başlıklı eseri "Yılın Fotoğrafı" ödülüne değer görüldü.
Yarışmaya yaklaşık 22 bin fotoğrafla başvuru yapıldı ve 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödül aldı.
Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar arasından bu yıl Filistinli fotoğrafçı Saeed Jaras'ın "Gazze-Deyr El-Balah" başlıklı eseri "Yılın Fotoğrafı" ödülüne değer görüldü. Fotoğrafta, bir anne ve baba, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta çadırlarını hedef alan bir İsrail hava saldırısında öldürüldükten sonra çocuklarına sarılıyor.
"Tekil Haber" kategorisinde ikincilik ödülünü, "Huzur İçinde Uyu" başlıklı fotoğrafıyla Zuma Press foto muhabiri Saher Alghorra kazandı.
"Tekil Haber" kategorisinde üçüncülük ödülünü "Kharkiv'de bir Süpermarket" başlıklı fotoğrafı ile Polonyalı foto muhabiri Patryk Jaracz kazandı.
"Seri Haber " kategorisinde birincilik ödülüne, ''İsrail-Filistin Çatışması” başlıklı fotoğrafları ile AFP foto muhabiri Omar Al-Qattaa layık görüldü.
"Seri Haber " kategorisinde İkincilik ödülüne, ''Gölgelerin Zaten bir Adı Var” başlıklı fotoğrafları ile Revista 5W foto muhabiri Samuel Nacar layık görüldü.
"Seri Haber " kategorisinde üçüncülük ödülüne, ''İsrail-Filistin Çatışması” başlıklı fotoğrafları ile AFP foto muhabiri Eyad Baba layık görüldü.
"Tekil Spor" kategorisinde birincilik ödülüne, ''Altın An” başlıklı fotoğrafı ile AFP foto muhabiri Jerome Brouillet layık görüldü.
"Tekil Spor" kategorisinde ikincilik ödülüne, ''Engele Takılma” başlıklı fotoğrafı ile Getty Images foto muhabiri Richard Heathcote layık görüldü.
"Tekil Spor" kategorisinde üçüncülük ödülüne, ''Sardalyalar Arasında Serbest Dalış” başlıklı fotoğrafı ile Kolombiyalı foto muhabiri Camilo Diaz layık görüldü.
"Seri Spor" kategorisinde ikincilik ödülüne, ''Hurdalık” başlıklı fotoğrafları ile Meksikalı foto muhabiri Cristopher Rogel layık görüldü.
‘’Tekil Doğa ve Çevre’’ kategorisinde birincilik ödülüne, ''Grindavik Yakınlarında Yanardağ Patlaması” başlıklı fotoğrafı ile EPA foto muhabiri Anton Brink layık görüldü.
‘’Tekil Doğa ve Çevre’’ kategorisinde ikincilik ödülüne, ''Etrafın Sarıldı” başlıklı fotoğrafı ile Macaristanlı foto muhabiri Bence Mate layık görüldü.
‘’Tekil Doğa ve Çevre’’ kategorisinde üçüncülük ödülüne, ''Çadırlarda Yetişen Meyve Ağaçları” başlıklı fotoğrafı ile Jianxing Zhu layık görüldü.
‘’Seri Doğa ve Çevre’’ kategorisinde birincilik ödülüne, ''Doğu Afrika Selleri” başlıklı fotoğrafları ile AFP foto muhabiri Luis Tato layık görüldü.
‘’Seri Doğa ve Çevre’’ kategorisinde ikincilik ödülüne, ''Sellerin Ardından” başlıklı fotoğrafları ile Getty Images foto muhabiri David Ramos layık görüldü.
‘’Tekil Portre’’ kategorisinde birincilik ödülüne, ‘’Kafeste’’ başlıklı fotoğrafı ile İtalyan foto muhabiri Mauro De Bettio layık görüldü.
‘’Marion Mertens Tekil Günlük Yaşam’’ kategorisinde birincilik ödülüne, ‘’Bir İnsani Kriz: Açlık ve Abluka’’ başlıklı fotoğrafı ile Filistinli foto muhabiri Mahmoud Zaki Salem Issa layık görüldü.