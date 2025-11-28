Gazze’de İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde İsrailli esirlerin cesetlerini bulmaya yönelik arama çalışmaları devam ediyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı ekipler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkilileriyle koordineli şekilde bölgede enkaz altında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

