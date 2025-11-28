Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor

Gazze’de İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor

08:3828/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde İsrailli esirlerin cesetlerini bulmaya yönelik arama çalışmaları devam ediyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı ekipler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkilileriyle koordineli şekilde bölgede enkaz altında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

#gazze
#Kassam Tugayları
#İsrailli esirler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2025? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında mı belli olacak?