Gazze’de olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor

11:1528/12/2025, Pazar
AA
Gazze Şeridi’nin orta bölümündeki Deyr el-Belah’ın güneyinde kurulan kamplarda, zorla yerinden edilen Filistinliler hayata tutunma mücadelesini derme çatma çadırlarda sürdürüyor. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgâr, çok sayıda barınağı su altında bırakırken bazı çadırlar yerinden söküldü, devrilen hurma ağaçları geçici yaşam alanlarının üzerine yıkıldı. Ağırlaşan hava koşulları, zaten kırılgan olan yaşam şartlarını daha da çekilmez hale getirerek kamplardaki insani krizi derinleştirdi.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin güneyindeki bir kampta yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, günlük yaşamlarını derme çatma çadırlarda zor koşullar altında sürdürmeye çalışıyor. E

 Etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar, çok sayıda çadırın sular altında kalmasına, bazı çadırların uçmasına ve hurma ağaçlarının çadırların üzerine devrilmesine yol açtı. 

Olumsuz hava koşulları, çadırlarda yaşayan Filistinli ailelerin karşı karşıya olduğu insani sıkıntıları daha da ağırlaştırdı.

