Gazze’de olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor

Gazze Şeridi’nin orta bölümündeki Deyr el-Belah’ın güneyinde kurulan kamplarda, zorla yerinden edilen Filistinliler hayata tutunma mücadelesini derme çatma çadırlarda sürdürüyor. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgâr, çok sayıda barınağı su altında bırakırken bazı çadırlar yerinden söküldü, devrilen hurma ağaçları geçici yaşam alanlarının üzerine yıkıldı. Ağırlaşan hava koşulları, zaten kırılgan olan yaşam şartlarını daha da çekilmez hale getirerek kamplardaki insani krizi derinleştirdi.

