Gazze’de sert hava koşulları yerinden edilenlerin yaşamını zorlaştırıyor

Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda, evleri İsrail saldırılarında yıkılan Filistinliler, etkili olan şiddetli kış koşulları ve dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yıkıntılar arasında kurulan derme çatma çadırlarda yaşayan aileler, yağmur nedeniyle oluşan su birikintileri arasında yaşamlarını sürdürüyor.
