Gazze’de yaralılar tedavi için Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını bekliyor

08:0926/12/2025, Cuma
AA
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Beni Süheyla bölgesinden kaçarken İsrail ordusunun fırlattığı roketten saçılan şarapnel parçalarıyla bacaklarından yaralanan Filistinli Muhammed Ebu Assi, eşi Hitam Ebu Assi ve altı kişilik ailesiyle birlikte yerinden edildi. İsrail ordusunun bölgede “sarı hat” çizmesi nedeniyle evlerine dönemeyen Ebu Assi ve ailesi, hareket etmekte zorlandıkları için sokakta kurdukları çadırın önünde oturuyor. Ailesinin tek geçim kaynağı olan Ebu Assi, ağır yaşam koşullarıyla mücadele ederken, sınır kapılarının kapalı olması ve ilaç ile tıbbi malzemelerin girişine izin verilmemesi nedeniyle tedavisinin kesilmesi sonucu şiddetli ağrılar çekiyor. Ebu Assi, tedavi görebilmek için Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını bekliyor.

