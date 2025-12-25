Gazze'deki Hristiyanlar Noel ayininde İsrail'in neden olduğu yıkımın ortasında barış için dua etti

Kiliseyi, Noel ağacını ve Hazreti İsa'nın doğumunu sembolize eden figürleri süslediklerini anlatan Sabbağ, İsrail saldırılarının durmasının ardından "tam olarak hissedilmese de" bir sevincin duyulduğunu belirterek, barışın hakim olmasını ve saldırıların yeniden başlamamasını umduğunu ifade etti.