Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazzeli sanatçı yerinden edilen çocuklara müzikle psikolojik destek sağlıyor

Gazzeli sanatçı yerinden edilen çocuklara müzikle psikolojik destek sağlıyor

16:0317/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

İsrail saldırıları sonucu evini kaybeden ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesine göç etmek zorunda kalan Filistinli sanatçı Ahmed Ebu Umşe, kısıtlı imkanlara rağmen farklı yaş gruplarından çocuklara müzik eğitimi vererek savaşın yol açtığı psikolojik etkileri hafifletmeye çalışıyor. Çocuklar, Umşe öncülüğünde keman, gitar ve ud gibi enstrümanları çalmayı öğreniyor.

#gazze
#Müzik
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
13 ilçede 8 saatlik su kesintisi! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 17 Aralık İZSU su kesintisi programı!