Görenler şaştı kaldı: Yılın bu dönemlerinde 'Ateş Şelalesi' olarak anılıyor

Yüksek granit kaya formasyonları, şelaleler, dev sekoya ağaçları ve çeşitli bitki ile hayvan türlerine ev sahipliği yapan park, ABD'nin en ikonik milli parklarından biri olarak biliniyor.
ABD'nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.
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Gün batımı sırasında güzel görüntüler oluşturan El Capitan üzerindeki Horsetail Şelalesi, bu dönemlerde "Ateş Şelalesi" (Firefall) olarak anılıyor.
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Bu doğa olayı, batan güneşin şelalenin buğusunu aydınlatarak, şelalenin yanıyormuş gibi görünmesini sağlıyor.
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