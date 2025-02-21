Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Görenler şaştı kaldı: Yılın bu dönemlerinde 'Ateş Şelalesi' olarak anılıyor

Görenler şaştı kaldı: Yılın bu dönemlerinde 'Ateş Şelalesi' olarak anılıyor

10:4821/02/2025, الجمعة
AA
Sonraki haber
<p>Yüksek granit kaya formasyonları, şelaleler, dev sekoya ağaçları ve çeşitli bitki ile hayvan türlerine ev sahipliği yapan park, ABD'nin en ikonik milli parklarından biri olarak biliniyor.</p>
Yüksek granit kaya formasyonları, şelaleler, dev sekoya ağaçları ve çeşitli bitki ile hayvan türlerine ev sahipliği yapan park, ABD'nin en ikonik milli parklarından biri olarak biliniyor.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Gün batımı sırasında güzel görüntüler oluşturan El Capitan üzerindeki Horsetail Şelalesi, bu dönemlerde "Ateş Şelalesi" (Firefall) olarak anılıyor.

Bu doğa olayı, batan güneşin şelalenin buğusunu aydınlatarak, şelalenin yanıyormuş gibi görünmesini sağlıyor.

#ABD
#Yosemite Ulusal Parkı
#Ateş Şelalesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Kooperatif Market’te Ramazan indirimi başladı: Fiyatlar 1 ay boyunca sabit kalacak! Pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker, hurma…