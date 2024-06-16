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Dünya

Hacılar Mina'da şeytan taşladı

07:57 - 16/06/2024 Pazar
AA

Milyonlarca Müslüman, Arafat'ta vakfeye durdu. Hacılar hac ibadeti için Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplamalarının ardından Mina'daki "Cemerat" bölgesine vardı. Hacılar, burada şeytan taşladı.

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Hac ibadetinin ilk kısmı tamamlandı, milyonlarca Müslüman hacı oldu.

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24 saat Arafat'ta konaklayan hacılar, akşam saatlerinde Müzdelife'ye hareket etti.

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Hac ibadetinin ikinci kısmı olan Müzdelife vakfesi yapıldı.

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Akşam ve yatsı namazları Cem edilerek bir arada kılındı ve ardından dualar edildi.

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Geç saatlere kadar Müzdelife'de kalan Hacılar, Mina'da şeytan taşlamak için taş topladı.

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Müzdelife'ye araçlarla giden hacılar yolculuğuna yürüyerek devam etti.

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Uzun bir yürüyüşün ardından hacılar cemerat alanına ulaştı.

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Şeytan taşlayan hacılar daha sonra ihramdan çıkarak kurbanını kestirecek, ardından bayramı kutlayacak.

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#Hac
#Suudi Arabistan
#Mina
#Şeytan
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