Hacılar Mina'da şeytan taşladı

Milyonlarca Müslüman, Arafat'ta vakfeye durdu. Hacılar hac ibadeti için Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplamalarının ardından Mina'daki "Cemerat" bölgesine vardı. Hacılar, burada şeytan taşladı.
Hac ibadetinin ilk kısmı tamamlandı, milyonlarca Müslüman hacı oldu.
24 saat Arafat'ta konaklayan hacılar, akşam saatlerinde Müzdelife'ye hareket etti.
Hac ibadetinin ikinci kısmı olan Müzdelife vakfesi yapıldı.
Akşam ve yatsı namazları Cem edilerek bir arada kılındı ve ardından dualar edildi.
Geç saatlere kadar Müzdelife'de kalan Hacılar, Mina'da şeytan taşlamak için taş topladı.
Müzdelife'ye araçlarla giden hacılar yolculuğuna yürüyerek devam etti.
Uzun bir yürüyüşün ardından hacılar cemerat alanına ulaştı.
Şeytan taşlayan hacılar daha sonra ihramdan çıkarak kurbanını kestirecek, ardından bayramı kutlayacak.