Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Han Yunus’ta çocuklara beslenme takviyesi dağıtıldı

Han Yunus’ta çocuklara beslenme takviyesi dağıtıldı

15:4330/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu, 1 ila 5 yaş arasındaki Filistinli çocuklara, gıda yetersizliği ve bebek maması eksikliğinin neden olduğu beslenme bozukluklarını gidermek amacıyla beslenme takviyeleri dağıtıyor. Bölgede birçok çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel gelişimi, zihinsel kapasitesi ve büyüme süreci olumsuz etkileniyor. Bu durum, İsrail ablukası, geçiş noktalarının kapalı olması ve ilaç girişinin engellenmesinin doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

#Gazze
#Han Yunus
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İZSU planlı su kesintisi programı açıklandı: İzmir Gaziemir, Bergama, Kiraz'da sular saat kaçta gelecek?