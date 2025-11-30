Han Yunus’ta çocuklara beslenme takviyesi dağıtıldı

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu, 1 ila 5 yaş arasındaki Filistinli çocuklara, gıda yetersizliği ve bebek maması eksikliğinin neden olduğu beslenme bozukluklarını gidermek amacıyla beslenme takviyeleri dağıtıyor. Bölgede birçok çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel gelişimi, zihinsel kapasitesi ve büyüme süreci olumsuz etkileniyor. Bu durum, İsrail ablukası, geçiş noktalarının kapalı olması ve ilaç girişinin engellenmesinin doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

1 /22

2 /22

3 /22

4 /22

5 /22

6 /22

7 /22

8 /22

9 /22

10 /22

11 /22

12 /22

13 /22

14 /22

15 /22

16 /22

17 /22

18 /22

19 /22

20 /22

21 /22