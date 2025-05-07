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Hindistan halkını savaşa hazırlıyor: Ülke çapında sivil savunma tatbikatları düzenlemeye başladı

Hindistan halkını savaşa hazırlıyor: Ülke çapında sivil savunma tatbikatları düzenlemeye başladı

11:257/05/2025, Çarşamba
AA
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<p>Hint yetkililere göre, Hindistan'ın güneyindeki Keşmir bölgesinde yer alan Pahalgam'da turistleri hedef alan bir saldırı gerçekleşti.&nbsp;</p>
Hint yetkililere göre, Hindistan'ın güneyindeki Keşmir bölgesinde yer alan Pahalgam'da turistleri hedef alan bir saldırı gerçekleşti.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Pakistan ile artan gerilim nedeniyle eyaletlere sivil savunma tatbikatları düzenlemeleri talimatını verdi. Başkent Yeni Delhi'de bir okulda öğrenciler yapılan güvenlik tatbikatına katıldı.

Saldırıda en az 26 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. 

Saldırının ardından Hindistan hükümeti, Pakistan sınırları içerisindeki dokuz farklı noktaya askeri operasyon düzenlediğini açıkladı.

Yetkililer, bu askeri harekâtın Keşmir'deki saldırıya misilleme niteliğinde olduğunu belirtti.

Ülke genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, eğitim kurumlarında da öğrencilere yönelik tahliye ve güvenlik tatbikatları yapılmaya başlandı.

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