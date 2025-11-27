Hong Kong'da sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 55’e yükseldi

Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan ‘Wang Fuk Court’ isimli 8 apartmanlı çok katlı sitede dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 55’e ulaştı. Yetkiler, 76 kişinin de yaralı olarak hastanelere sevk edildiğini ve bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti.











