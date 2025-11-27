Yeni Şafak
Hong Kong'da sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi

11:5427/11/2025, Perşembe
DHA
Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki 8 apartmanlı sitede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 55’e ulaştığı bildirildi.

Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan ‘Wang Fuk Court’ isimli 8 apartmanlı çok katlı sitede dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 55’e ulaştı. Yetkiler, 76 kişinin de yaralı olarak hastanelere sevk edildiğini ve bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti.





Yaklaşık 280 kişiden hala haber alınamadığı aktarılırken, itfaiye ekiplerinin tüm binalarda yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.


3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Güvenlik güçleri, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1900’den fazla dairenin bulunduğu sitedeki yenileme çalışmalarını üstlenen inşaat firmasından iki yönetici ve bir danışman mühendisi ‘taksirle adam öldürme’ suçlamasıyla gözaltına aldı.












Dün öğle saatlerinde çıkan yangının kısa sürede büyümesinde, tadilat çalışmaları için bina cephelerine kurulan bambu iskeleler ve pencereleri örten plastik köpük malzemelerin büyük rol oynadığı ifade edildi.





#hong kong
#yangın
#Uzak Doğu
