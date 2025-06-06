Avrupa Birliği, milyonlarca evin mutfağında yer alan ünlü İtalyan makarna markası Barilla’nın bir ürününde sağlık için tehlikeli seviyede kurşun tespit etti. Almanya’da başlayan geri çağırma süreci, diğer Avrupa ülkelerine de yayılabilir.
AB’nin hızlı alarm sistemi RASFF, “Integrale Vollkorn Penne Rigate” adlı tam buğday makarnasının 500 gramlık paketlerinde yüksek kurşun oranı bulunduğunu açıkladı.
Ürün, özellikle Almanya’daki Kaufland ve Lidl mağazalarında satılıyordu.
Son tüketim tarihi 1 Mart 2026 olan ve I13446624 parti numaralı ürünler, raflardan kaldırılıyor.
Yetkililer, tüketicilere “Kesinlikle tüketmeyin ve fiş olmadan dahi aldığınız mağazaya iade edin” çağrısı yaptı. İsveç’teki yetkililer de durumdan haberdar edildi ve sürece dahil oldu.
Barilla’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Uzmanlar, kirlenmenin hammadde kaynaklı mı yoksa üretim aşamasındaki teknik sorunlardan mı kaynaklandığını araştırıyor. Avrupa’daki gıda güvenliği otoriteleri ile firma birlikte çalışarak benzer risklerin önüne geçmeye çalışıyor.
Peki, kurşun neden bu kadar tehlikeli? Kurşun vücutta birikerek baş ağrısı, halsizlik, kansızlık, sindirim sorunları, sinirlilik ve kısırlık gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.
Sinir sistemi, böbrek ve kan yapımı üzerinde kalıcı hasarlara sebep olabiliyor. Uzmanlar özellikle çocuklar ve hamile kadınların kurşuna karşı daha hassas olduğunu vurguluyor.