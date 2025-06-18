'İran'da nükleer' diye yaygara kopardılar ama asıl tehdit İsrail’den: Dimona’da şeytani plan

Uydu görüntüleri Dimona’da yeni faaliyetleri gösteriyor





Son beş yıl içinde çekilen uydu görüntüleri, Dimona’daki tesislerde yeni inşaatların yapıldığını ortaya koydu. Uzmanlar bu gelişmeyi en azından bir modernizasyon çalışması olarak yorumlarken, bazıları İsrail’in yeni bir reaktör inşa ederek nükleer kapasitesini artırmaya çalıştığını öne sürüyor.





Geçen hafta İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yayımladığı rapor da bu görüşü destekliyor. Rapora göre, Dimona’daki reaktör alanı, plütonyum üretimi için güncellenmiş durumda. Plütonyum, nükleer silah yapımının yanı sıra uzay gibi barışçıl alanlarda da kullanılabiliyor.



