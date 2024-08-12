İşgalci İsrail'in tahliye emri sonrası Gazzeli aileler yine yola koyuldu

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, tahliye emriyle ilgili açıklamasında, “Filistinli siviller on yıllar boyunca pek çok kez savaş ve çatışmaların ortasında kaldı. Sadece geçtiğimiz birkaç gün içinde Gazze'nin güney batısında 75 binden fazla insan yerinden edildi. İsrailli yetkililer bir gecede, daha fazla insanı tekrar tekrar kaçmaya zorlayan ek emirler yayınladı. Bazıları sadece çocuklarını yanlarında taşıyabiliyor, bazıları ise tüm hayatlarını küçük bir çantada taşıyor. Sığınakların zaten ailelerle dolup taştığı aşırı kalabalık yerlere gidiyorlar. Her şeylerini kaybettiler ve her şeye ihtiyaçları var. Diğer savaşlardan farklı olarak Gazze halkı kapana kısılmış durumda ve gidecek hiçbir yerleri yok” dedi.