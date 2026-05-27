İspanya'da yolsuzluk soruşturması: Başbakan Sanchez'in partisinde arama

Kamu ihalelerinde usulsüzlük şüphesiyle Sosyalist İşçi Partisinin Madrid'deki binasında belge ve dijital kayıt araması yapıldı. Başbakan Pedro Sanchez yargıyla tam işbirliği içinde olduklarını duyurdu.
İspanya'da Jandarma Merkez Operasyon Birimi (UCO), yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Madrid'deki genel merkezinde belge araması yaptı.
Ulusal Mahkeme hakimi Santiago Pedraz; eski PSOE üyesi Leire Diez ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu şirketi SEPI'nin eski başkanı Vicente Fernandez hakkındaki kamu sözleşmelerinde yolsuzluk soruşturmasını PSOE'ye de taşıdı.
Hakim Pedraz, parti tarafından Diez'e yapıldığı iddia edilen bir dizi yasa dışı ödemeyi incelemek üzere PSOE'den resmi belgeleri ve elektronik kayıtları talep etti.
İspanyol basınında yer alan iddialara göre PSOE'nin Diez'e, parti ve Başbakan Pedro Sanchez çevresine yönelik yargı süreçlerini etkilemek ve hükümeti istikrarsızlaştırmak amacıyla yasa dışı ödemeler yaptığından şüpheleniliyor.
Soruşturma kapsamında UCO'nun, Sosyalist İşçi Partisinden 2014 yılına kadar uzanan geçmiş faturaları talep ettiği ve operasyonda birkaç cep telefonuna el koyduğu ileri sürüldü.
Genel merkez baskınıyla eş zamanlı olarak, soruşturmada adı geçen eski PSOE üyeleri Gaspar Zarrias ve Santos Cerdan ile bazı iş insanlarının ev ve ofislerinde de aramalar gerçekleştirildi.
İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok" açıklamasında bulundu.
Başbakan Sanchez, olayda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda gerekli tüm önlemlerin tereddütsüz bir şekilde alınacağını vurguladı.
Yargı süreciyle ilgili konuşan Sanchez, yürütülen soruşturmanın ciddiyetini asla küçümsemediklerini ve adalet sistemiyle tam bir işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti.
Hakkında soruşturma yürütülen eski parti üyesi Leire Diez'in, davanın başlamasıyla birlikte halihazırda partiden uzaklaştırılmış olduğunu hatırlattı.
Hükümetin ana ortağı olan bir partinin genel merkezine yapılan bu baskın ve eş zamanlı aramalar, İspanya iç siyasetinde ve kamuoyunda çok büyük bir yankı uyandırdı.
Dijital materyallere ve geçmiş mali kayıtlara el konulmasıyla derinleşen bu yolsuzluk soruşturmasının, ilerleyen günlerde koalisyon hükümetinin geleceği üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.