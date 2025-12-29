İsrail Gazze'de 10 Filistinli esiri serbest bıraktı

İsrail'in serbest bıraktığı 10 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze sakini 10 Filistinli esirin, İsrail tarafından serbest bırakıldıktan sonra Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.
Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sağlık kontrolü ve tedavi amacıyla hastaneye getirildiği vurgulanarak, sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Uluslararası Kızılhaç Örgütünden (ICRC) yapılan açıklamada ise Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim’de Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.