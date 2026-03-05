İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırıları gölgesinde başkent Tahran'da hayat devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırılar sonucu başta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere onlarca sivil hayatını kaybederken pek çok bina ve araçta maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar, Tahran’ın en bilinen noktalarından biri olan İnkilap Meydanı’nda saldırılar gölgesinde günlük yaşamlarını sürdürdü.

