İsrail’den Beyrut’a hava saldırısı: Üst düzey isim hedef alındı, bir kişi öldü, 21 kişi yaralandı

İsrail'in saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiği iddia edildi





İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut’a düzenlediği saldırı öncesi ABD’yi bilgilendirdiğini öne sürdü.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak ise Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırının Hizbullah’ın karşılık vermesini beklediklerini ancak bu olasılığa hazırlıklı olduklarını söyledi.



