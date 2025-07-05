İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam

Gazze Şeridi'nde barınma, gıda ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan yoksun kalan Filistinliler, zorlu yaşam koşullarına rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de yaşanan insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Kentte biriken çöp yığınları ve altyapı sorunları, yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Günlük hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinlilerin durumu giderek ağırlaşıyor.

1 /35 Gazze Şeridi'nde barınma, gıda ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan yoksun kalan Filistinliler, zorlu yaşam koşullarına rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor.

2 /35 İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de yaşanan insani kriz her geçen gün derinleşiyor

3 /35 Kentte biriken çöp yığınları ve altyapı sorunları, yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

4 /35 Günlük hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinlilerin durumu giderek ağırlaşıyor.

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