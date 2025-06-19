İsrail'in saldırısına uğrayan İran Radyo ve Televizyon Kurumu binası görüntülendi

İsrail'in Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında hedef alınan noktalardan biri de İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve kamuoyunda “Cam Bina” olarak bilinen yapı oldu.





İsrail, 16 Haziran'da İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini bildirmesinin ve Tahran'daki 3. Bölge'ye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından IRIB binasını vurdu.