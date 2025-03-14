İşte İsrail'den en çok nefret eden ülkeler: İlk sırada ne İran ne Türkiye ne de Lübnan var

Gazze'de yaptığı katliamlarla tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail’e yönelik nefret çığ gibi büyüyor. New York merkezli sivil toplum örgütü İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (ADL) antisemitizm konusunda yayınladığı küresel raporu yayınladı. İsrail'den en çok nefret eden ülkeler belli oldu. İşte 103 ülkeden 58 bin yetişkin üzerinde gerçekleştirilen araştırmadan çıkan sonuçlar...
İsrail'in 467 gündür katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 46 bin 645’e yaralı sayısı da 110 bin 12’ye yükselirken, ADL'nin antisemitizm konusunda yayınladığı küresel rapor açıklandı. Rapordaki verilere göre İsrail'den en çok nefret eden ülkeler belli oldu. İşte 103 ülkeden 58 bin yetişkin üzerinde gerçekleştirilen araştırma ve ortaya çıkan sonuçlar...
ARJANTİN
MEKSİKA
HİNDİSTAN
EKVADOR
VENEZUELA
POLONYA
MOĞOLİSTAN
NİJERYA
FİLİPİNLER
HIRVATİSTAN
PERU
ROMANYA
GUETAMALA
ŞİLİ
KUZEY KORE
BULGARİSTAN
LAOS
UGANDA
İRAN
SIRBİSTAN
SENEGAL
YUNANİSTAN
GÜNEY AFRİKA
BANGLADEŞ
AZERBAYCAN
KAZAKİSTAN
KARADAĞ
ERMENİSTAN
BOSNA - HERSEK
KENYA
ÇİN
RUSYA
KATAR
FAS
SUDAN
MALEZYA
IRAK
TÜRKİYE
CEZAYİR
LİBYA
TUNUS
MISIR
LÜBNAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
ÜRDÜN
SUUDİ ARABİSTAN
UMMAN
BAHREYN
ENDONEZYA
KUVEYT
FİLİSTİN - GAZZE