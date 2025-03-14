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İşte İsrail'den en çok nefret eden ülkeler: İlk sırada ne İran ne Türkiye ne de Lübnan var

İşte İsrail'den en çok nefret eden ülkeler: İlk sırada ne İran ne Türkiye ne de Lübnan var

14:4414/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
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Gazze'de yaptığı katliamlarla tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail’e yönelik nefret çığ gibi büyüyor. New York merkezli sivil toplum örgütü İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (ADL) antisemitizm konusunda yayınladığı küresel raporu yayınladı. İsrail'den en çok nefret eden ülkeler belli oldu. İşte 103 ülkeden 58 bin yetişkin üzerinde gerçekleştirilen araştırmadan çıkan sonuçlar...

İsrail'in 467 gündür katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 46 bin 645’e yaralı sayısı da 110 bin 12’ye yükselirken, ADL'nin antisemitizm konusunda yayınladığı küresel rapor açıklandı. Rapordaki verilere göre İsrail'den en çok nefret eden ülkeler belli oldu. İşte 103 ülkeden 58 bin yetişkin üzerinde gerçekleştirilen araştırma ve ortaya çıkan sonuçlar...

ARJANTİN 

MEKSİKA

HİNDİSTAN  

EKVADOR

VENEZUELA

POLONYA

MOĞOLİSTAN 

NİJERYA

FİLİPİNLER  

HIRVATİSTAN  

PERU

ROMANYA

GUETAMALA

ŞİLİ

KUZEY KORE 

BULGARİSTAN  

LAOS

UGANDA

İRAN

SIRBİSTAN

SENEGAL  

YUNANİSTAN

GÜNEY AFRİKA

BANGLADEŞ

AZERBAYCAN

KAZAKİSTAN 

KARADAĞ 

ERMENİSTAN  

BOSNA - HERSEK

KENYA

ÇİN

RUSYA

KATAR

FAS

SUDAN

MALEZYA

IRAK

TÜRKİYE

CEZAYİR

LİBYA

TUNUS

MISIR 

LÜBNAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ÜRDÜN

SUUDİ ARABİSTAN

UMMAN

BAHREYN

ENDONEZYA

KUVEYT

FİLİSTİN - GAZZE 

#İsrail
#Türkiye
#İran
#Lübnan

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