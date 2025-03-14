İşte İsrail'den en çok nefret eden ülkeler: İlk sırada ne İran ne Türkiye ne de Lübnan var

İsrail'in 467 gündür katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 46 bin 645’e yaralı sayısı da 110 bin 12’ye yükselirken, ADL'nin antisemitizm konusunda yayınladığı küresel rapor açıklandı. Rapordaki verilere göre İsrail'den en çok nefret eden ülkeler belli oldu. İşte 103 ülkeden 58 bin yetişkin üzerinde gerçekleştirilen araştırma ve ortaya çıkan sonuçlar...