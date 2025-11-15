İsveç'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve yardım girişini kısıtlaması protesto edildi

Filistin halkı için endişelerinin devam ettiğini aktaran Wild, "İsrail'in birçok kez ateşkesi ihlal ettiğini ve 200'den fazla Filistinli sivilin öldüğünü biliyoruz. Lütfen İsrail'i durdurun ve barışa odaklanalım. Filistin özgür değilse, iki taraf için de bir gelecek yok. Bunu aklınızda bulundurun." ifadelerini kullandı.