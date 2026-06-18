İyilik Derneği’nden Gazze’de toplu düğün merasimi

İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek toplu düğün töreni hakkında, “Yuva kuran gençlere sağlanan bu destek, Gazze'de hayatın her şeye rağmen devam ettiğinin ve iyiliğin sınır tanımadığının güçlü bir simgesi oldu.