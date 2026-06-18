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İyilik Derneği’nden Gazze’de toplu düğün merasimi

İyilik Derneği’nden Gazze’de toplu düğün merasimi

13:3718/06/2026, Perşembe
DHA
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Gazze’de insani yardım faaliyetleri yürüten İyilik Derneği, bölgedeki 10 çift için toplu düğün organizasyonu gerçekleştirerek çeyiz yardımında bulunduğunu duyurdu.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), Gazze’de 10 çiftin düğün organizasyonlarını üstlenerek gençlerin yuva kurmasına destek olduğunu açıkladı.

Savaşın etkilediği Gazze halkına moral ve umut olmayı hedefleyen İyilik Derneği’nin düğün merasiminin yanı sıra yeni evli çiftlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kapsamlı bir çeyiz yardımında da bulunduğu aktarıldı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, toplu düğün töreni renkli görüntülere sahne olduğu kaydedildi. Bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarının gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarla sınırlı kalmayacağı ifade edildi.

İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek toplu düğün töreni hakkında, “Yuva kuran gençlere sağlanan bu destek, Gazze'de hayatın her şeye rağmen devam ettiğinin ve iyiliğin sınır tanımadığının güçlü bir simgesi oldu.

Gönüllülerimizin ve hayırseverlerin bağışlarıyla hayata geçirilen bu tür sosyal destek projelerimiz, toplumun temel taşı olan aileyi korumak adına bölgede artarak devam edecek İnşallah.

Siyonist İsrail bin kere yıkıp umutsuzluk aşılamaya çalışsa da, bizler yeniden bin birinci kez Gazze’yi inşa edecek ve iyiliği yaymaktan geri durmayacağız” dedi.

İyilik Derneği’nin, bölgedeki günlük temel gıda, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda Gazze’deki çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

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