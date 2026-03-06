Yeni Şafak
Kahire'nin Matariya semtinde binlerce kişiyle toplu iftar programı düzenlendi

Mısır’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve ülkenin en kalabalık iftar organizasyonlarından biri olarak bilinen, Kahire’nin doğusundaki Matariya semtinde gerçekleştirilen toplu iftar programı bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Her yıl Ramazan ayının 15’inde düzenlenen etkinlik kapsamında semtin duvarlarına maniler yazılırken, sokaklar Ramazan süslemeleriyle donatıldı. Vatandaşlar, semtin sokaklarında kurulan uzun iftar sofralarında bir araya gelerek oruçlarını açtı.

