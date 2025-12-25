Yeni Şafak
Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarında 7 Aralık'tan beri 96 kişi öldü

Kamboçya ile Tayland arasında askeri görüşmelere rağmen devam eden sınır çatışmalarında, 7 Aralık'tan bu yana toplamda 96 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland ordusunun bugün sabah saatlerinde Banteay Meanchey eyaletindeki bir köye topçu saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıda bir Kamboçyalı sivilin öldüğünü açıkladı. Bölgede evlerini terk etmek zorunda kalan siviller, sınır yakınlarında bulunan kampa sığınmak için yola çıktı.

