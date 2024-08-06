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Dünya

Katil İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor: Cenin'e düzenlenen baskında beş Filistinli öldü

19:10 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 20:00 - 6/08/2024 Salı
AA

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde iki aracı bombalaması sonucu 5 kişi öldü. İsrail güçlerinin saldırısı sonucu yaşamını yitirenler için kentte cenaze töreni düzenlendi.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin kentindeki Eş-Şarki Mahallesi'nde iki aracın vurulduğu belirtildi.

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Açıklamada, söz konusu saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.



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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir insansız hava aracı (İHA), Cenin'in doğusunda Filistinlilere ait bir aracı bombaladı. İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı evleri kuşattı ve kentteki birçok mahalleye de baskın düzenledi.



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Siyonist İsrail ordusunun takviye güç gönderdiği Cenin Mülteci Kampı'nda zaman zaman çatışma ve patlama sesleri duyuldu.



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Orduya ait buldozerler kentteki ve mülteci kampındaki altyapıya ve araçlara da zarar verdi.



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Katil İsrail ordusu, 20 saat süren baskının ardından Cenin kentinden ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.


İsrail askerleri Cenin kentinde dünkü baskın sırasında 5 Filistinliyi yaralamıştı.

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#İsrail
#Filistin
#Cenin
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