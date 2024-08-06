Katil İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor: Cenin'e düzenlenen baskında beş Filistinli öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir insansız hava aracı (İHA), Cenin'in doğusunda Filistinlilere ait bir aracı bombaladı. İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı evleri kuşattı ve kentteki birçok mahalleye de baskın düzenledi.







