Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Kuzey Kore'de dev turizm kompleksi lider Kim'in katıldığı törenle hizmete açıldı

Kuzey Kore'de dev turizm kompleksi lider Kim'in katıldığı törenle hizmete açıldı

09:3927/06/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Kuzey Kore'nin Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen 20 bin kişilik turizm kompleksi, ülke lideri Kim Jong-un'un katıldığı törenle hizmete açıldı.

Rusya ile yaptığı askeri iş birliği ile sık sık gündeme gelen Kuzey Kore'den bu kez dikkat çeken bir turizm hamlesi geldi. 

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Wonsan şehrindeki Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen 20 bin kişilik turizm kompleksi, ülke lideri Kim Jong-un'un katıldığı törenle hizmete açıldı.

Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Alexander Matsegora ve elçilik görevlilerinin özel davetli olarak katıldığı törende konuşan Kim, hizmete açılan yeni kompleksin ülkenin turizm kültürünü oluşturmada öncü bir rol oynayacağını söyledi. 

Dev turizm kompleksinin çalışanlarına seslenen Kim, "Operasyondan sorumlu tüm birimler, bu tesise gelen misafirlere keyifli ve tatmin edici bir tatil sunmak için elinden gelenin en iyisini yapmalıdır" ifadelerini kullandı. 

Turizm sektörünün ekonomik büyümeye katkıda bulunan itici bir güç olarak büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Kim, "Yeni inşa edilen bu kompleks ülkemizin dünya standartlarında bir turizm ve kültür merkezi olmasına katkı sağlayacak ve ülkenin farklı bölgelerinde inşa edilecek benzer tesislere öncülük edecek" şeklinde konuştu. Kim, ülke turizmini daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore Başbakanı Pak: "Çığır açıcı bir değişim"

Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae-Song ise Kalma Yarımadası'ndaki kıyı şeridinin yeni inşa edilen turizm kompleksi ile modern ve zarif bir görünüme kavuştuğunu belirterek, "Bu, yalnızca Kore İşçi Partisi'nin (WPK) gerçekleştirebileceği çığır açıcı bir değişimdir" ifadelerini kullandı.

Hizmete açılan bu projenin Kuzey Kore'nin halk odaklı politikalarının göstergesi olduğunu söyleyen Pak, Kim'e projeye liderlik etmesinden ötürü teşekkür etti. 

Açılışı gerçekleştirilen turizm kompleksinin 1 Temmuz'dan itibaren yerli turistlere hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

#Kuzey Kore
#Kim Jong-un
#Turizm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
27 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?