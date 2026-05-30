Laos'ta sel nedeniyle mağarada sekiz gündür mahsur kalan beş kişi kurtarıldı

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta, sel nedeniyle mağarada 8 gündür mahsur kalan 5 kişinin sağ kurtarıldığı, 2 kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kurtarma ekipleri, birkaç gün boyunca mağarada mahsur kaldıktan sonra kurtarılan kişilere tıbbi yardım sağladı.

