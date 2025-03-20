Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Martinho fırtınasının etkili olduğu Portekiz'de şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

Martinho fırtınasının etkili olduğu Portekiz'de şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

21:1120/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Portekiz, iki hafta içinde üst üste yaşanan dördüncü büyük fırtına olan Martinho'nun etkisine girdi. Sağanak yağışlar ve saatte 112 km hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle birçok kentte altyapı hasar gördü, ağaçlar devrildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Portekiz, iki hafta içinde üst üste yaşanan dördüncü büyük fırtına olan Martinho'nun etkisine girdi. 

Sağanak yağışlar ve saatte 112 km hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle birçok kentte altyapı hasar gördü, ağaçlar devrildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı. 

Portekiz'in başkenti Lizbon'da, devrilen ağaçlar park halindeki araçların üzerine düşerken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. 

Demiryolu hatlarında meydana gelen tahribat nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşandı. 

Kuvvetli rüzgarlar ve yoğun yağış nedeniyle deniz taşkınları meydana gelirken, yetkililer halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

#Portekiz
#Martinho
#Fırtına

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SOSYAL MEDYADA 40 SAATLİK ERİŞİM SORUNU MART 2025: Instagram, Facebook, Youtube neden açılmıyor, ne zaman açılacak? İnternet yavaşlığı son durum