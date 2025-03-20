Martinho fırtınasının etkili olduğu Portekiz'de şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

Portekiz, iki hafta içinde üst üste yaşanan dördüncü büyük fırtına olan Martinho'nun etkisine girdi. Sağanak yağışlar ve saatte 112 km hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle birçok kentte altyapı hasar gördü, ağaçlar devrildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

1 /34 Portekiz, iki hafta içinde üst üste yaşanan dördüncü büyük fırtına olan Martinho'nun etkisine girdi.

2 /34 Sağanak yağışlar ve saatte 112 km hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle birçok kentte altyapı hasar gördü, ağaçlar devrildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

3 /34 Portekiz'in başkenti Lizbon'da, devrilen ağaçlar park halindeki araçların üzerine düşerken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

4 /34 Demiryolu hatlarında meydana gelen tahribat nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

5 /34 Kuvvetli rüzgarlar ve yoğun yağış nedeniyle deniz taşkınları meydana gelirken, yetkililer halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

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