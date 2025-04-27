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New York'ta Filistin destekçileriyle İsrail yanlıları arasında arbede çıktı

New York'ta Filistin destekçileriyle İsrail yanlıları arasında arbede çıktı

23:0627/04/2025, Pazar
G: 28/04/2025, Pazartesi
AA
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ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi yapan grupla İsrail yanlıları arasında arbede yaşandı.

 Brooklyn bölgesinde Filistin'e destek amaçlı gösteri yapan bir grup, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konuşma yapacağı belirtilen bir sinagogun önünde toplandı.

Yahudi cemaatinin yoğunlukta olduğu bölgede, Ben-Gvir yanlıları ile Filistin destekçileri karşı karşıya geldi. 

Gösteride iki grup arasında arbede çıkarken, bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı.

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