Rio’da polis operasyonu sonrası 120 kişi hayatını kaybetti

Rio de Janeiro’nun kuzeyindeki Penha Kompleksi’nde yaşayan vatandaşlar, kentin tarihindeki en kanlı polis operasyonunun ardından ormanlık alanda yaklaşık 70 kişinin cansız bedenine ulaştı. Operasyondan bir gün sonra yapılan aramalarda ölü sayısı 120’ye yükseldi.

3 /7 NE OLMUŞTU?

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.





Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.





