Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Rio’da polis operasyonu sonrası 120 kişi hayatını kaybetti

Rio’da polis operasyonu sonrası 120 kişi hayatını kaybetti

23:3329/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Rio de Janeiro’nun kuzeyindeki Penha Kompleksi’nde yaşayan vatandaşlar, kentin tarihindeki en kanlı polis operasyonunun ardından ormanlık alanda yaklaşık 70 kişinin cansız bedenine ulaştı. Operasyondan bir gün sonra yapılan aramalarda ölü sayısı 120’ye yükseldi.

Rio de Janeiro’nun kuzeyindeki Penha Kompleksi’nde yaşayan vatandaşlar, kentin tarihindeki en kanlı polis operasyonunun ardından ormanlık alanda yaklaşık 70 kişinin cansız bedenine ulaşt

 Operasyondan bir gün sonra yapılan aramalarda ölü sayısı 120’ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?


Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.


Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.



Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.



#Rio de Janeiro
#Penha
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gözler o tarihte: Ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon oranı ne kadar olacak? Merkez Bankası beklentileri paylaştı