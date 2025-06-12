Rusya ile Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı esir asker takası yapıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile esir takası gerçekleştirdiklerini belirtti.





Zelenskiy, ağır yaralı ve hasta askerler takasının ikinci aşamasının bugün yapıldığını kaydederek, "Bugün ordumuzun askerleri, ulusal muhafızlarımız ve sınır muhafızlarımız evlerine döndü. Herkesin tedaviye ihtiyacı var ve onlara kesinlikle gerekli yardım sağlanacak." ifadelerini kullandı.





Tüm esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Bu takasları mümkün kılan herkese teşekkürler." dedi.



