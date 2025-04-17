Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı: 3 ölü

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak, kentteki saldırıda çok sayıda apartman binası ve müstakil ev ile bir eğitim kurumu binası, bir öğrenci yurdu ve bir lisenin de hasar gördüğünü bildirirken, yaklaşık 15 aracın da kullanılamaz hale geldiğini söyledi.