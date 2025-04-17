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Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı: 3 ölü

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı: 3 ölü

10:2717/04/2025, Perşembe
IHA
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Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipro kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Dnipro Belediye Başkanı Borys Filatov, Rus saldırılarından birinin belediye binasına 100 metre mesafede gerçekleştiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'ya gece boyunca geniş çaplı saldırılar düzenledi. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Dnipro kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 5'i çocuk 30 kişi yaralandı.

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak, kentteki saldırıda çok sayıda apartman binası ve müstakil ev ile bir eğitim kurumu binası, bir öğrenci yurdu ve bir lisenin de hasar gördüğünü bildirirken, yaklaşık 15 aracın da kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Dnipro Belediye Başkanı Borys Filatov, Rus saldırılarından birinin belediye binasına 100 metre mesafede gerçekleştiğini söyledi.


İzyum'da 2 yaralıRusya'nın gece saldırılar düzenlediği Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov ise, İzyum kentinde 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İşte saldırının gerçekleştiği bölgeden görüntüler...

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