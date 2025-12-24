Yeni Şafak
Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı

16:2924/12/2025, Çarşamba
AA
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporijya kentine düeznlediği saldırıda bir yerleşim birimi zarar gördü.

Ukrayna’nın Zaporijya kentinde Rus güçlerinin düzenlediği hava saldırılarının ardından arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları sürerken, yıkılan bir konut binasının görüntüsü. 

Yetkililere göre saldırılarda en az dört kişi yaralanarak tıbbi yardım aldı.


Saldırılar sonucu bir garaj ve bir araçta çıkan yangınlar ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, patlamanın şok dalgası bir itfaiye binası, idari binalar, çok katlı konutlar, bir eğitim kurumu ve bazı araçlarda kısmi hasara yol açtı.

