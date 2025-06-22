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Saldırılardan korktukları için evlerine giremeyen İsrailliler çadırda yatıyor

Saldırılardan korktukları için evlerine giremeyen İsrailliler çadırda yatıyor

10:1222/06/2025, Pazar
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<p>İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrası İran'ın füzelerle karşılık vermesi İsraillilere şok etkisi yarattı.</p>
İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrası İran'ın füzelerle karşılık vermesi İsraillilere şok etkisi yarattı.

Saldırılarından korkan ve güvenli yer sıkıntısı çeken İsrailliler geceyi kapalı otoparklara kurdukları çadırlarda geçiriyor

Hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'nin yetersiz kaldığı saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa ağır hasar gördü.

Demir Kubbe'nin İran'dan atılan füzeleri etkisiz hale getirememsi Tel Aviv'de pek çok noktaya isabet almasına sebep oldu. Engellenemeyen füzeler karşısında korkan İsrailliler evlerini terk etmeye başladı.

Otoparklara ve sığınaklara sığınan İsrailliler kurdukları çadırlarda geceyi geçiriyor.

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