Şam'da bağımsızlık coşkusu: Halk 61 yıllık Baas rejiminden kurtuluşun yıl dönümünü kutluyor

Şam'da bağımsızlık coşkusu: Halk 61 yıllık Baas rejiminden kurtuluşun yıl dönümünü kutluyor

21:257/12/2025, Pazar
AA
Suriye’nin başkenti Şam’da araç konvoyları oluşturan yüzlerce vatandaş, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutladı. Suriye bayrakları açarak başkentte tur atan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Direktörü Vekili Tarık Talahma ise "hala ailelerinden ayrı olan yüz binlerce Suriyeli olduğunu" söyledi.

Devrik Suriye lideri Beşar Esed'in "Suriyelilerin karnını doyurması karşılığında, onları siyasi ve medeni haklarından mahrum bırakabileceğini düşündüğünü" kaydeden Talahma, Suriye halkının gösterdiği çabadan söz ederek, "Suriye halkı iki şey için sokaklara çıktı, onur ve özgürlük." diye konuştu.

Talahma, Suriye'de yeni dönemde en önemli ve gündemde tutulması gereken noktalardan birinin de "kapsayıcılık" olduğuna dikkati çekti.

Talahma ayrıca, "Suriyeliler kanlarını döktü ve hala ailelerinden ayrı olan hedeflerine ulaşmak isteyen yüz binlerce Suriyeli var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplum içinde "Suriye dosyasına nasıl yaklaşılması gerektiğini size biz söyleyelim." diye yukarıdan bakan bir kesim" olduğunu kaydeden Talahma, "Son 14 yıl boyunca, uluslararası toplum (Suriye meselesinde) inişli çıkışlı bir tutum sergilediğini" söyledi.

Talahma, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler arasında yer alan 3 milyon kişinin Suriye'ye geri döndüğünü belirtti.

