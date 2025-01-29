Suriye lideri Ahmed Şara'dan 'Esed' hamlesi: Rusya'dan resmen talep etti

Suriye'de yeni dönemin lideri Ahmed Şara, Rus heyetiyle görüşmesinde devrim sırasında Moskova'ya kaçan devrik diktatör Esed'in teslim edilmesini talep etti.
Kanlı Esed rejiminin devrilmesinden sonra ilk kez Rus heyeti Suriye’yi ziyaret etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov başkanlığındaki heyet, Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara ile görüştü.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir Şara ve Rus yetkililer katıldı.
"Rusya'nın Suriye'deki askeri statüsü değişmedi"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Şam’daki temaslarını Rus medyasına değerlendirdi. Bogdanov, Rusya-Suriye ilişkilerinin stratejik niteliğini vurgulayarak, Suriye'nin birliği ve bağımsızlığını koruma taahhüdünü yinelediklerini belirtti.
Şam'daki yönetim değişikliğinin iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade eden Bogdanov, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığının devamı konusunda herhangi bir özel anlaşma yapılmadığını ancak Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsünde bir değişiklik olmadığını söyledi.
Moskova’nın, Suriye’de istikrarın sağlanması ve ekonomik sorunların çözülmesi için destek vermeye hazır olduğunu belirten Bogdanov, yeni Şam yönetiminin de Rusya’nın tutumuna olumlu yaklaştığını kaydetti.
Bogdanov, Şam’daki görüşmenin "yapıcı ve olumlu" geçtiğini belirtti. Tarafların altyapı, enerji, tarım ve ulaşım gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme sözü verdiğini aktaran Bogdanov, Moskova’nın Suriye’nin yeniden inşasına destek olmaya ve Suriyeli yetkilileri ağırlamaya hazır olduğunu vurguladı.
"Tartus Limanı anlaşması ticari nitelikte"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri tesislerinin Suriye’deki son siyasi değişimlerden etkilenmediğini açıkladı. Tartus Limanı işletme sözleşmesinin iptaliyle ilgili konuşan Bogdanov, bunun tamamen ticari bir karar olduğunu ve dostane bir şekilde çözülebileceğini ifade etti. Ayrıca Rus şirketlerinin limana yatırım yapmaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.
Şara'dan Esed’in iadesi talebi
Suriye’nin fiili lideri Ahmed Şara, Rus heyetiyle yaptığı görüşmede Beşar Esed’in teslim edilmesini talep etti. Ancak Rus tarafı, bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.
Rejimin sonu
27 Kasım’da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, Halep’in ardından Hama ve Humus’u ele geçirerek 8 Aralık’ta Şam’a ulaştı ve Esed rejimini devirdi. Beşar Esed ve ailesi, Rusya’nın başkenti Moskova’ya sığındı.