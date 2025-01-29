Suriye lideri Ahmed Şara'dan 'Esed' hamlesi: Rusya'dan resmen talep etti

"Tartus Limanı anlaşması ticari nitelikte"





Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri tesislerinin Suriye’deki son siyasi değişimlerden etkilenmediğini açıkladı. Tartus Limanı işletme sözleşmesinin iptaliyle ilgili konuşan Bogdanov, bunun tamamen ticari bir karar olduğunu ve dostane bir şekilde çözülebileceğini ifade etti. Ayrıca Rus şirketlerinin limana yatırım yapmaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.



