Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye'nin Humus ilinde 'geçici sokağa çıkma yasağı' ilan edildi

Suriye'nin Humus ilinde 'geçici sokağa çıkma yasağı' ilan edildi

23:1823/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

Suriye İç Güvenlik Komutanlığı, Humus ilinde bir erkek ve bir kadının öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin ardından "geçici sokağa çıkma yasağı" ilan etti. Yasağın TSİ 17.00 ile 05.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'a göre, İç Güvenlik Komutanlığı, ilde bir erkek ve bir kadının öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin ardından "geçici sokağa çıkma yasağı" ilan etti.



Yasağın TSİ 17.00 ile 05.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, Humus'un Zeydel beldesinde Beni Halit aşiretine mensup bir aileden bir kadını öldürdü.



Cinayetin ardından kadının cenazesinin yakıldığı ve olay yerindeki duvara mezhepsel içerikli ifadelerin yazıldığı belirtildi.



Öldürülen adamın da aynı aşiretten olduğu kaydedildi.



Olayın ardından aşiret mensuplarının Humus kentindeki El-Basel Mahallesi'nde misilleme amacıyla saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.



Cinayetlere ilişkin yetkililerden ise açıklama yapılmadı.



#Suriye
#Cinayet
#Sokağa çıkma yasağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası Aralık Ayı faiz kararı için geri sayım: Yılın son PPK toplantısı ne zaman? Faiz indirimi devam edecek mi? İşte detaylar