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Turistler Zhangjiajie'nin ünlü 'Avatar' Dağları'nı ziyaret etti

Turistler Zhangjiajie'nin ünlü 'Avatar' Dağları'nı ziyaret etti

22:522/06/2026, Salı
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Sinema dünyasının ünlü yapımı "Avatar" filmindeki "yüzen dağlar" sahnelerine ilham kaynağı olan kuvars-kumtaşı sütunlarıyla ünlü Zhangjiajie UNESCO Küresel Jeoparkı, Çin'in Hunan eyaletinde yer alan Wulingyuan Doğal Koruma Alanı'nda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sinema dünyasının ünlü yapımı "Avatar" filmindeki "yüzen dağlar" sahnelerine ilham kaynağı olan kuvars-kumtaşı sütunlarıyla ünlü Zhangjiajie UNESCO Küresel Jeoparkı, Çin'in Hunan eyaletinde yer alan Wulingyuan Doğal Koruma Alanı'nda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bölgeye gelen çok sayıda ziyaretçi, sislerle kaplı sütun manzarasını yakından incelemek ve "Buket Tutan Kız" (The Girl Holding a Bouquet) zirvesini fotoğraflayabilmek için seyir platformunda yoğunluk oluşturdu.

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