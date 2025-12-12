Yunanistan'da çiftçilerin eylemleri devam ediyor

Yunanistan'da çiftçiler, Larisa kentinde geciken devlet desteklerinin ödenmesi ve yüksek üretim maliyetlerinin düşürülmesi için ulusal bir karayolunu traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto düzenledi.

1 /12 Yunanistan’da ay başından bu yana devam eden çiftçi protestolarında, otoyol kenarlarında toplanan üreticiler zaman zaman yolu kapatarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

2 /12 Traktörleriyle Thiva'da bekleyişlerini sürdüren çiftçiler, hükümetten taleplerine yönelik somut adım beklediklerini ifade ediyor.

