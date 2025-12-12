Yunanistan'da çiftçilerin eylemleri devam ediyor

Yunanistan'da çiftçiler, Larisa kentinde geciken devlet desteklerinin ödenmesi ve yüksek üretim maliyetlerinin düşürülmesi için ulusal bir karayolunu traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto düzenledi.
Yunanistan’da ay başından bu yana devam eden çiftçi protestolarında, otoyol kenarlarında toplanan üreticiler zaman zaman yolu kapatarak seslerini duyurmaya çalışıyor.
Traktörleriyle Thiva'da bekleyişlerini sürdüren çiftçiler, hükümetten taleplerine yönelik somut adım beklediklerini ifade ediyor.
