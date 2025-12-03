Yeni Şafak
39 yıllık efsane çay markası veda etti: Rize'deki tesislerini yerli firmaya devretti

11:093/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
İngiliz çay devi Lipton, Türkiye'deki yaş çay işleme operasyonlarını yerel üretici Öz-Gür Çay'a devretti. Rize'deki iki fabrikanın satışı ile üretim ayağını sonlandıran marka, Türkiye pazarındaki varlığını Sakarya’daki paketleme ve inovasyon tesisi üzerinden sürdürmeye devam edecek.

Türkiye’de 39 yıldır aralıksız üretim yapan İngiliz menşeli Lipton, stratejik bir kararla yaş çay işleme faaliyetlerine son verdi. Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde bulunan iki üretim tesisi, yasal izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmen devredildi. Bu hamleyle birlikte Lipton, Türkiye coğrafyasındaki hammadde işleme sürecinden tamamen çekilmiş oldu.

Resmi Süreç Tamamlandı


CNBC-e kaynaklı bilgilere göre, satış sürecine dair ilk sinyaller Ekim ayında verilmişti. Rekabet Kurulu'nun incelemesine sunulan anlaşma hakkında Lipton cephesinden yapılan açıklamada, "Lipton Çay Üretim A.Ş. bünyesindeki Pazar ve Fındıklı tesislerinin, hisse devri yoluyla Öz-Gür Çay A.Ş.'ye geçişi konusunda mutabakata varılmıştır" denilmişti. Beklenen resmi onayların çıkmasıyla birlikte devir teslim işlemi kesinleşti.

Türkiye pazarını terk etmiyor


Fabrikaların satışı, markanın Türkiye’den tamamen çıkacağı yönünde algılanmamalı. Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliğiyle ticari hayatına devam eden şirket, operasyonel odağını değiştirdi.

2025 yılında Sakarya’da faaliyete geçen ve 30 milyon Euro’luk yatırımla kurulan dev tesiste harmanlama, paketleme ve inovasyon çalışmaları sürüyor. Şirket, tarladaki üretimden çekilse de raflardaki yerini bu modern tesis aracılığıyla koruyacağını teyit etti.

Çay sektöründe ikinci büyük el değiştirme


Lipton’un bu satışı, Türkiye çay piyasasında yılın ikinci büyük yankı uyandıran işlemi oldu. Yakın zamanda ABD merkezli JDE Peet’s bünyesinde bulunan Ofçay da benzer bir süreçle yerli üretici Efor Çay’a satılmıştı.

Markanın küresel yolculuğu


1871 yılında Sir Thomas Lipton tarafından kurulan ve uzun yıllar Unilever bünyesinde kalan marka, 2022 yılında dev bir satışla el değiştirmişti. 186 milyar dolarlık portföyü yöneten CVC Capital Partners, 4.5 milyar Euro karşılığında Lipton’un global haklarını satın alarak markanın yeni sahibi olmuştu.

