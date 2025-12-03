39 yıllık efsane çay markası veda etti: Rize'deki tesislerini yerli firmaya devretti

2025 yılında Sakarya’da faaliyete geçen ve 30 milyon Euro’luk yatırımla kurulan dev tesiste harmanlama, paketleme ve inovasyon çalışmaları sürüyor. Şirket, tarladaki üretimden çekilse de raflardaki yerini bu modern tesis aracılığıyla koruyacağını teyit etti.