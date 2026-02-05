471 bin TL'si olana Togg kapısı açıldı: 2026 model T10X ve T10F için sıfır faizli kredi detayları

Daha uzun vadeli bir finansman modeli arayanlar için ise T10F 4More modelinde 1,5 milyon liralık kredi paketi, 36 ay vade ve yüzde 2,32 faiz oranıyla aylık 68 bin 870 liralık taksitlerle sunuluyor.





Ayrıca T10F V2 versiyonunda 1,7 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanırken, 48 ay vade ve yüzde 2,37 faiz oranıyla aylık ödeme 68 bin 292 lira oluyor.





Giriş seviyesindeki T10F V1 modeli ise 1,3 milyon liralık kredi desteği, 48 ay vade ve yüzde 2,41 faiz oranıyla aylık 52 bin 722 liradan satışa sunuluyor.