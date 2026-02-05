471 bin TL'si olana Togg kapısı açıldı: 2026 model T10X ve T10F için sıfır faizli kredi detayları

Türkiye’nin yerli otomobil gururu Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik toplam satışla kapatarak yollardaki gücünü ispatladı. Yeni yıla da hız kesmeden giren marka, Ocak ayında ulaşılan 2 bin 29 adetlik satış rakamını, 2026 yılı için hazırlanan dev kredi kampanyalarıyla destekliyor. Avrupa’nın en güvenli araçları listesinde yer alan ve Euro NCAP’ten 5 yıldız alarak sağlamlığını kanıtlayan Togg T10X ve T10F modelleri, şimdi çok daha ulaşılabilir ödeme koşullarıyla yeni sahiplerini bekliyor. İşte yerli otomobil hayali kuranlar için özel finansman paketleri ve tüm detaylar.
Türkiye’nin otomotiv sektöründeki yerli gücü Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik etkileyici bir satış rakamıyla tamamlamasının ardından 2026 yılına da vites yükselterek başladı. Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldızla kalitesini tescilleyen T10X ve T10F modelleri, ocak ayıyla birlikte devreye alınan dev kredi kampanyaları sayesinde artık çok daha ulaşılabilir hale geliyor. Yerli otomobil sahibi olmak isteyenler için 471 bin liradan başlayan peşinat seçenekleri ve farklı ödeme planları, elektrikli arabaya geçişi de hızlandıracak gibi görünüyor. İşte Togg’un şubat ayı kampanyaları.
SIFIR FAİZ AYRICALIĞI
Yeni sedan model T10F’i tercih etmek isteyen bireysel kullanıcılar için oldukça cazip fırsatlar masada bekliyor.
T10F V2 ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin liraya kadar olan kredi kullanımlarında 12 ay vade için yüzde 0 faiz avantajı sağlanıyor ve aylık ödeme tutarı 62 bin 500 lira olarak belirleniyor.
Daha uzun vadeli bir finansman modeli arayanlar için ise T10F 4More modelinde 1,5 milyon liralık kredi paketi, 36 ay vade ve yüzde 2,32 faiz oranıyla aylık 68 bin 870 liralık taksitlerle sunuluyor.
Ayrıca T10F V2 versiyonunda 1,7 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanırken, 48 ay vade ve yüzde 2,37 faiz oranıyla aylık ödeme 68 bin 292 lira oluyor.
Giriş seviyesindeki T10F V1 modeli ise 1,3 milyon liralık kredi desteği, 48 ay vade ve yüzde 2,41 faiz oranıyla aylık 52 bin 722 liradan satışa sunuluyor.
KURUMSAL FİNANS PAKETLERİ YÜKSELDİ
Kurumsal tarafta da Togg rüzgarı esmeye devam ediyor ve şirketler için kredi limitleri 1,9 milyon liraya kadar ulaşıyor. Kurumsal kullanıcılar T10F V2 ve T10F 4More modelleri için 750 bin liralık kredi taleplerinde 12 ay vade ve sıfır faizle aylık 62 bin 500 lira ödeme yapabiliyor.
Limitini artırmak isteyen ticari işletmeler için aynı modellerde 1,9 milyon liralık kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,66 faiz oranıyla aylık 72 bin 351 liralık bir taksit ödemesi getiriyor.
T10F V1 modelini tercih eden kurumsal müşteriler ise 1,3 milyon liralık krediyi 48 ay vade ve yüzde 2,69 faiz oranıyla aylık 49 bin 798 lira taksitle değerlendirebiliyor.
SUV TUTKUNLARI İÇİN T10X KAMPANYASINDA DETAYLAR
Togg’un popüler SUV modeli T10X de kampanya kapsamındaki yerini koruyor. Bireysel kullanıcılar T10X V2 için 500 bin liralık krediyi 12 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 41 bin 667 liraya alabilirken, T10X 4More versiyonunda 750 bin liralık kredi yine sıfır faiz avantajıyla aylık 62 bin 500 lira taksitle sunuluyor.
Finansman tercihini vadeden yana kullananlar T10X V2 modelinde 1,7 milyon liralık krediyi 48 ay vade ve yüzde 2,37 faizle aylık 68 bin 292 liraya kullanabiliyor.
T10X V1 paketinde 1,3 milyon liralık kredi 48 ay vade ve yüzde 2,41 faizle sunulurken, T10X 4More modelinde 1,5 milyon liralık kredi 36 ay vade ve yüzde 2,32 faiz oranıyla aylık 68 bin 870 lira taksit fırsatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.