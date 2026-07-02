50 BİN TL TAKSİTLE TOGG ALINABİLECEK: Yerli araç Togg’da temmuz kampanyası başladı! 0 faiz, MTV hediyesi ve 3 ay erteleme





4More versiyonlarına 1,5 milyon TL faizsiz kredi





Togg’un çift motor teknolojisine sahip 4More versiyonları için ayrı bir finansman seçeneği hazırlandı. T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More modellerinde 1 milyon 500 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle sunulacak.





Bu ödeme planında aylık taksit tutarı 125 bin TL olacak. Togg’un resmi finansman tablosunda her iki 4More versiyonu için de aynı kredi tutarı, vade ve aylık ödeme bilgileri yer alıyor.





Bir yıllık MTV hediyesi





T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More alımlarında bir yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi hediyesi de sunulacak. Hediye, Temmuz 2026 dönemindeki ikinci MTV taksiti ile Ocak 2027 dönemindeki birinci MTV taksitini kapsayacak.





Kampanya koşullarında, bir yıllık dönem içerisinde aracın ruhsat sahibinin değişmesi durumunda ikinci taksite ilişkin hakkın geçerliliğini yitireceği belirtiliyor. Üç ay ödeme erteleme seçeneği, 1 milyon 500 bin TL’lik faizsiz kredi ve MTV hediyesi kampanyasında geçerli olmayacak.



