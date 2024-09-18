85 yaşındaki Rizeli Mustafa dede 1973 model klasik arabasına gözü gibi bakıyor: 3 tane araba teklif ettiler ben 5 tane istedim

"Bu araba için 3 tane araba teklif ettiler; Ben 5 tane istedim"





Aracı için gelen teklifleri reddettiğini belirten Mustafa Akbeniz, "Bu arabanın özelliği bir defa isminin bir şerefi var. ABD'nin bu modeldeki ilk ve son arabasıdır. Bu araba lüks arabadır. Bunu herkes kullanamaz. Bu arabayla gezilmez. Akaryakıtı fazladır. Resmi yerlere bu arabayla giderim. İstanbul'a bu arabayla gittim. Ben çok araba değiştim. Bu işe son olarak bu araba dedim. Bana bu araba için 3 tane araba teklif ettiler. Ben 5 tane istedim. Öyle anlaşamadık. Bu arabayı aldığım zaman 30 bin dolara almıştım. O zamanın parasıyla. Ben eski arabayı severim. Yeni arabayı fazla sevmem. Ben arabaya binmek istersem buna binerim. 50-60 tane araba elimden geldi geçti. Bu araba normalde garaj arabasıdır. Bu memleket rutubetli bir memleket. Bu araba özel arabadır. Park etmek için belediyeden özel yer istedim. Olmaz dediler" ifadelerini kullandı.