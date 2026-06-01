Akaryakıta çifte indirim müjdesi: Benzin ve motorinde tabela değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında sürücülerin yüzünü güldürecek çifte indirim dalgası geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorin fiyatlarında tabelalar aşağı yönlü değişecek. İşte 1 Haziran 2026 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile pompaya yansıyacak net indirim tutarları.

1 /6 ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve anlaşma sinyali nedeniyle İran'dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi.

2 /6 Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geldi.

3 /6 Pompaya yansıyacak indirim tutarları Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre indirim hesaplamaları kapsamında: Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 5,50 lira, motorine ise 7,25 lira indirim yapılması planlanıyor.



4 /6 Eşel mobil sistemi nedeniyle benzinde pompaya yansıyacak indirim tutarı 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira olacak.

5 /6 Benzin ne kadar olacak? Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatları 62,94 liraya, Ankara'da 63,91 liraya, İzmir'de 64,19 liraya gerilemesi bekleniyor.

