DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDENLER

Memiş’e göre altındaki geri çekilmede iki temel unsur etkili oldu. İlk olarak doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasıyla dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine çıktı.

İkinci olarak ise savaş geriliminin petrol fiyatlarını yukarı taşıması oldu. Petrolün haftayı 91 dolar seviyesinde kapatması, küresel enflasyon beklentilerini artırırken merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu durum altına olan talebi sınırladı.

Ayrıca fiziki altın piyasasında da talep zayıflığı dikkat çekti. Ocak ayında 1 kilogram külçe altın için yaklaşık 14.500 dolar seviyesinde olan işçilik farkının 2.500–2.600 dolar seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.