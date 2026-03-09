Orta Doğu’da tansiyon yükselirken yatırımcıların gözü yeniden altın piyasasına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 8. gününde devam etmesi küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. Artan jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen altına talebi gündeme getirirken, yatırımcılar yeni haftada fiyatların yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 8. gününde jeopolitik gerilim küresel piyasalarda etkisini sürdürüyor. Orta Doğu’daki çatışmaların derinleşmesiyle birlikte yatırımcıların gözü yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Yeni haftada gram altın ve ons altının yönünün ne olacağı merak konusu olurken, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren finans analisti İslam Memiş önemli açıklamalarda bulundu.
GRAM VE ONS ALTINDA DALGALI SEYİR
Memiş’in değerlendirmelerine göre, yurtiçi piyasalarda gram altın Kapalıçarşı’da haftayı yaklaşık 7.500 lira seviyesinde tamamladı. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 5.153 dolar seviyesinde haftayı kapattı.
Yeni haftanın ilk işlem gününde jeopolitik risklerin etkisiyle fiyatlarda hızlı yükseliş görüldü. Gram altın 8.120 liraya, ons altın ise 5.420 dolara kadar çıktı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde fiyatlarda yeniden düşüş eğilimi başladı.
DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDENLER
Memiş’e göre altındaki geri çekilmede iki temel unsur etkili oldu. İlk olarak doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasıyla dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine çıktı.
İkinci olarak ise savaş geriliminin petrol fiyatlarını yukarı taşıması oldu. Petrolün haftayı 91 dolar seviyesinde kapatması, küresel enflasyon beklentilerini artırırken merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu durum altına olan talebi sınırladı.
Ayrıca fiziki altın piyasasında da talep zayıflığı dikkat çekti. Ocak ayında 1 kilogram külçe altın için yaklaşık 14.500 dolar seviyesinde olan işçilik farkının 2.500–2.600 dolar seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.
ALTINDA YÖNÜ SAVAŞ BELİRLEYECEK
Memiş, altın fiyatlarının kısa vadede tamamen jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu ifade etti. İran’a yönelik saldırıların süresi, olası misillemeler, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri piyasanın yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Bu nedenle mevcut ortamda teknik analizle net bir yön tahmini yapmanın zor olduğuna dikkat çekiliyor.
YIL SONU İÇİN YÜKSEK HEDEF
Memiş, altın piyasasında ana trendin yukarı yönlü olduğunu belirterek yatırımcıların uzun vadeli beklentilere odaklanması gerektiğini ifade etti.
Ons altında 6.000 dolar, gram altında ise 10.000 lira seviyelerinin uzun vadeli hedef olarak izlenebileceğini belirten Memiş, son dönemde yaşanan geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
DÜĞÜN YAPACAKLARA UYARI
Özellikle yaz aylarında düğün hazırlığı yapanların altın ihtiyaçlarını erkenden karşılaması gerektiğini belirten Memiş, yaz sezonunda gram altının 8.000–9.000 lira bandında olabileceği beklentisinin bulunduğunu ifade etti. Jeopolitik gerilimin seyrine bağlı olarak altın fiyatlarında kısa vadede sert dalgalanmaların devam edebileceği değerlendiriliyor.