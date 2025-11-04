Standard Chartered, altın fiyatlarındaki son düşüşü yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Banka, ons altının 4 bin 360 doların altına gerilemesinin geçici bir düzeltme olduğunu belirtirken, 12 aylık hedefini 4 bin 500 dolar seviyesinde korudu. Zayıflayan dolar, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının güçlü alımları gibi faktörlerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini vurgulayan banka, piyasa normalleşmesinin birkaç hafta sürebileceğini ve mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için avantaj sunduğunu bildirdi.

1 /6 Standard Chartered, altın piyasasında yaşanan son düşüşü yatırımcılar açısından yeni bir fırsat dönemi olarak nitelendirdi. Banka, ons altının 4 bin 360 doların altına gerilemesini “geçici bir düzeltme” olarak değerlendirirken, 12 aylık fiyat hedefini 4 bin 500 dolar seviyesinde sabit tuttu. Küresel ölçekte zayıflayan dolar, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının güçlü alımları gibi faktörlerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini vurgulayan banka, mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için avantaj sunduğunun altını çizdi.

4 /6 Son bir yılda yüzde 49 değer kazanan altın, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı düzeltme sonrası yeniden yön arayışında. Standard Chartered analistleri, 3 bin 945–4 bin 60 dolar aralığında güçlü teknik destek bulunduğunu belirterek, mevcut fiyat seviyelerinin altın pozisyonlarını artırmak için uygun bir dönem olabileceğini ifade etti.

5 /6 ‘Normalleşme birkaç hafta sürebilir’

Raporun devamında, piyasanın kısa vadede bir normalleşme süreci yaşayabileceğine dikkat çekilerek, bu sürecin birkaç hafta sürebileceği tahmini paylaşıldı.